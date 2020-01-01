Tokenomika New XAI gork (GORK) Odkryj kluczowe informacje o New XAI gork (GORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o New XAI gork (GORK) @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. @gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Block Explorer: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump Kup GORK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa New XAI gork (GORK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla New XAI gork (GORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Historyczne maksimum: $ 0.09545 $ 0.09545 $ 0.09545 Historyczne minimum: $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 $ 0.004836667412946773 Aktualna cena: $ 0.010414 $ 0.010414 $ 0.010414 Dowiedz się więcej o cenie New XAI gork (GORK)

Tokenomika New XAI gork (GORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki New XAI gork (GORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GORK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGORK tokenomikę, poznaj cenę tokena GORKna żywo!

Jak kupić GORK Chcesz dodać New XAI gork (GORK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GORK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GORK na MEXC już teraz!

Historia ceny New XAI gork (GORK) Analiza historii ceny GORK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GORK już teraz!

Prognoza ceny GORK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GORK? Nasza strona z prognozami cen GORK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GORK już teraz!

