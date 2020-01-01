Tokenomika New XAI gork (GORK)

Tokenomika New XAI gork (GORK)

Odkryj kluczowe informacje o New XAI gork (GORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Oficjalna strona internetowa:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Block Explorer:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

Tokenomika i analiza cenowa New XAI gork (GORK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla New XAI gork (GORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 10.41M
$ 10.41M$ 10.41M
Całkowita podaż:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Podaż w obiegu:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 10.41M
$ 10.41M$ 10.41M
Historyczne maksimum:
$ 0.09545
$ 0.09545$ 0.09545
Historyczne minimum:
$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773
Aktualna cena:
$ 0.010414
$ 0.010414$ 0.010414

Tokenomika New XAI gork (GORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki New XAI gork (GORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GORK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGORK tokenomikę, poznaj cenę tokena GORKna żywo!

Jak kupić GORK

Chcesz dodać New XAI gork (GORK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GORK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny New XAI gork (GORK)

Analiza historii ceny GORK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny GORK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GORK? Nasza strona z prognozami cen GORK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.