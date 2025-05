OL

Open Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

NazwaOL

PozycjaNo.740

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.03%

Podaż w obiegu488,145,802.9706

Maksymalna podaż5,000,000,000

Całkowita podaż5,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.0976%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.6855642562433067,2024-12-05

Najniższa cena0.010004023298681924,2024-11-19

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieOpen Loot is a Web3 gaming distribution platform and marketplace that supports game developers and publishers with go-to-market strategies, distribution, user experience, payments, etc.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.