Tokenomika OKB (OKB) Odkryj kluczowe informacje o OKB (OKB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OKB (OKB) OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Oficjalna strona internetowa: https://www.okx.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Kup OKB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OKB (OKB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OKB (OKB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.82B $ 3.82B $ 3.82B Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.82B $ 3.82B $ 3.82B Historyczne maksimum: $ 258.672 $ 258.672 $ 258.672 Historyczne minimum: $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 Aktualna cena: $ 181.917 $ 181.917 $ 181.917 Dowiedz się więcej o cenie OKB (OKB)

Tokenomika OKB (OKB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OKB (OKB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OKB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OKB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOKB tokenomikę, poznaj cenę tokena OKBna żywo!

Jak kupić OKB Chcesz dodać OKB (OKB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OKB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OKB na MEXC już teraz!

Historia ceny OKB (OKB) Analiza historii ceny OKB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OKB już teraz!

Prognoza ceny OKB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OKB? Nasza strona z prognozami cen OKB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OKB już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!