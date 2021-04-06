Tokenomika Alien Worlds Trilium (TLM) Odkryj kluczowe informacje o Alien Worlds Trilium (TLM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Alien Worlds Trilium (TLM) Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Oficjalna strona internetowa: https://alienworlds.io Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Block Explorer: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Kup TLM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Alien Worlds Trilium (TLM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Alien Worlds Trilium (TLM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.09M $ 25.09M $ 25.09M Całkowita podaż: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Podaż w obiegu: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.22M $ 41.22M $ 41.22M Historyczne maksimum: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Historyczne minimum: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Aktualna cena: $ 0.004122 $ 0.004122 $ 0.004122 Dowiedz się więcej o cenie Alien Worlds Trilium (TLM)

Tokenomika Alien Worlds Trilium (TLM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Alien Worlds Trilium (TLM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TLM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TLM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTLM tokenomikę, poznaj cenę tokena TLMna żywo!

