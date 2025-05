OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

NazwaOKB

PozycjaNo.32

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0009%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)11.28%

Podaż w obiegu60,000,000

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż300,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum73.82613364290299,2024-03-13

Najniższa cena1.25311487482,2019-05-17

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

