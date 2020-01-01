Tokenomika Omnity Network (OCT) Odkryj kluczowe informacje o Omnity Network (OCT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Omnity Network (OCT) The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Oficjalna strona internetowa: https://www.omnity.network/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Block Explorer: https://explorer.omnity.network/ Kup OCT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Omnity Network (OCT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Omnity Network (OCT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M Historyczne maksimum: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Historyczne minimum: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Aktualna cena: $ 0.08612 $ 0.08612 $ 0.08612 Dowiedz się więcej o cenie Omnity Network (OCT)

Tokenomika Omnity Network (OCT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Omnity Network (OCT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OCT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OCT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOCT tokenomikę, poznaj cenę tokena OCTna żywo!

Jak kupić OCT Chcesz dodać Omnity Network (OCT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OCT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OCT na MEXC już teraz!

Historia ceny Omnity Network (OCT) Analiza historii ceny OCT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OCT już teraz!

Prognoza ceny OCT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OCT? Nasza strona z prognozami cen OCT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OCT już teraz!

