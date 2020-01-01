Tokenomika Net Zero Climate (NZC) Odkryj kluczowe informacje o Net Zero Climate (NZC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Net Zero Climate (NZC) As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Oficjalna strona internetowa: https://www.gesia.io Biała księga: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Kup NZC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Net Zero Climate (NZC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Net Zero Climate (NZC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 85.60M $ 85.60M $ 85.60M Historyczne maksimum: $ 5 $ 5 $ 5 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.01712 $ 0.01712 $ 0.01712 Dowiedz się więcej o cenie Net Zero Climate (NZC)

Tokenomika Net Zero Climate (NZC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Net Zero Climate (NZC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NZC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NZC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNZC tokenomikę, poznaj cenę tokena NZCna żywo!

Jak kupić NZC Chcesz dodać Net Zero Climate (NZC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NZC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NZC na MEXC już teraz!

Historia ceny Net Zero Climate (NZC) Analiza historii ceny NZC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NZC już teraz!

Prognoza ceny NZC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NZC? Nasza strona z prognozami cen NZC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NZC już teraz!

