Informacje o NvirWorld (NVIR) Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology. Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.nuralchain.org/ Biała księga: https://whitepaper.nuralchain.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 Kup NVIR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NvirWorld (NVIR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NvirWorld (NVIR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 174.72K $ 174.72K $ 174.72K Całkowita podaż: $ 10.70B $ 10.70B $ 10.70B Podaż w obiegu: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Historyczne maksimum: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.000166 $ 0.000166 $ 0.000166 Dowiedz się więcej o cenie NvirWorld (NVIR)

Tokenomika NvirWorld (NVIR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NvirWorld (NVIR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NVIR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NVIR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNVIR tokenomikę, poznaj cenę tokena NVIRna żywo!

Jak kupić NVIR Chcesz dodać NvirWorld (NVIR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NVIR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NVIR na MEXC już teraz!

Historia ceny NvirWorld (NVIR) Analiza historii ceny NVIR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NVIR już teraz!

Prognoza ceny NVIR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NVIR? Nasza strona z prognozami cen NVIR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NVIR już teraz!

