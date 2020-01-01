Tokenomika Nowchain (NOW) Odkryj kluczowe informacje o Nowchain (NOW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nowchain (NOW) NOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain. NOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://nowchain.co Biała księga: https://nowchain.co/whitepaper.pdf Block Explorer: https://nowscan.io/ Kup NOW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nowchain (NOW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nowchain (NOW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.60M $ 54.60M $ 54.60M Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00546 $ 0.00546 $ 0.00546 Dowiedz się więcej o cenie Nowchain (NOW)

Tokenomika Nowchain (NOW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nowchain (NOW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NOW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NOW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNOW tokenomikę, poznaj cenę tokena NOWna żywo!

Jak kupić NOW Chcesz dodać Nowchain (NOW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NOW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NOW na MEXC już teraz!

Historia ceny Nowchain (NOW) Analiza historii ceny NOW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NOW już teraz!

Prognoza ceny NOW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NOW? Nasza strona z prognozami cen NOW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NOW już teraz!

