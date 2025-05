NOM

Onomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

NazwaNOM

PozycjaNo.2415

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.07%

Podaż w obiegu134,630,993.16706705

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż169,666,190.99622443

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.3196684923058954,2023-03-20

Najniższa cena0.002206338899484401,2025-05-30

Publiczny blockchainNOM

WprowadzenieOnomy Protocol is an interoperable Layer-1 ecosystem built to converge Forex and decentralized finance. Products include a methodical 3-stage rollout of an innovative multi-chain wallet, a DEX supporting an order book experience fused with AMM liquidity pools, and a stablecoin issuance protocol.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.