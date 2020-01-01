Tokenomika NetMind (NMT) Odkryj kluczowe informacje o NetMind (NMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NetMind (NMT) Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Oficjalna strona internetowa: https://power.netmind.ai Biała księga: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6

Tokenomika i analiza cenowa NetMind (NMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NetMind (NMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.15M Całkowita podaż: $ 143.95M Podaż w obiegu: $ 33.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.00M Historyczne maksimum: $ 4.561 Historyczne minimum: $ 0.010377713935542331 Aktualna cena: $ 0.393

Tokenomika NetMind (NMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NetMind (NMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNMT tokenomikę, poznaj cenę tokena NMTna żywo!

Jak kupić NMT Chcesz dodać NetMind (NMT) do swojego portfolio?

Historia ceny NetMind (NMT) Analiza historii ceny NMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NMT już teraz!

Prognoza ceny NMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NMT? Nasza strona z prognozami cen NMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NMT już teraz!

