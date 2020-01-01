Tokenomika Nimiq (NIM) Odkryj kluczowe informacje o Nimiq (NIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nimiq (NIM) Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world. Oficjalna strona internetowa: https://nimiq.com/ Biała księga: https://nimiq.com/whitepaper Block Explorer: https://nimiq.watch Kup NIM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nimiq (NIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nimiq (NIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Całkowita podaż: $ 13.47B $ 13.47B $ 13.47B Podaż w obiegu: $ 13.47B $ 13.47B $ 13.47B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.57M $ 13.57M $ 13.57M Historyczne maksimum: $ 0.005965 $ 0.005965 $ 0.005965 Historyczne minimum: $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 $ 0.000283365354978 Aktualna cena: $ 0.000646 $ 0.000646 $ 0.000646 Dowiedz się więcej o cenie Nimiq (NIM)

Tokenomika Nimiq (NIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nimiq (NIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIM tokenomikę, poznaj cenę tokena NIMna żywo!

Jak kupić NIM Chcesz dodać Nimiq (NIM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NIM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NIM na MEXC już teraz!

Historia ceny Nimiq (NIM) Analiza historii ceny NIM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NIM już teraz!

Prognoza ceny NIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIM? Nasza strona z prognozami cen NIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NIM już teraz!

