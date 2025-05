NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

NazwaNIM

PozycjaNo.1022

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu13,123,927,901.77399

Maksymalna podaż21,000,000,000

Całkowita podaż13,123,927,901.77399

Wskaźnik obrotu0.6249%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.03470170125365257,2018-07-29

Najniższa cena0.000283365354978,2020-01-02

Publiczny blockchainNIMIQ

Sektor

Media społecznościowe

