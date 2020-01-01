Tokenomika Nibiru Chain (NIBI) Odkryj kluczowe informacje o Nibiru Chain (NIBI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nibiru Chain (NIBI) Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Oficjalna strona internetowa: https://www.nibiru.fi Biała księga: https://nibiru.fi/docs Block Explorer: https://nibiscan.io/ Kup NIBI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nibiru Chain (NIBI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nibiru Chain (NIBI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.59M $ 8.59M $ 8.59M Całkowita podaż: $ 984.15M $ 984.15M $ 984.15M Podaż w obiegu: $ 796.02M $ 796.02M $ 796.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.19M $ 16.19M $ 16.19M Historyczne maksimum: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 Historyczne minimum: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 Aktualna cena: $ 0.010792 $ 0.010792 $ 0.010792 Dowiedz się więcej o cenie Nibiru Chain (NIBI)

Tokenomika Nibiru Chain (NIBI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nibiru Chain (NIBI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIBI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIBI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIBI tokenomikę, poznaj cenę tokena NIBIna żywo!

