Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

NazwaNIBI

PozycjaNo.1019

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.10%

Podaż w obiegu681,971,012.0832067

Maksymalna podaż1,500,000,000

Całkowita podaż932,947,144.5880268

Wskaźnik obrotu0.4546%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.9738086940154845,2024-03-12

Najniższa cena0.011871722008469051,2025-04-07

Publiczny blockchainNIBI

