Tokenomika NFPrompt (NFP) Odkryj kluczowe informacje o NFPrompt (NFP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NFPrompt (NFP) NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. NFPrompt is the first An AI-driven UGC platform for Web3 Creators. Oficjalna strona internetowa: https://nfprompt.io/ Biała księga: https://docs.nfprompt.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x551897f8203bd131b350601D3aC0679Ba0Fc0136 Kup NFP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NFPrompt (NFP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFPrompt (NFP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M Całkowita podaż: $ 997.00M $ 997.00M $ 997.00M Podaż w obiegu: $ 500.90M $ 500.90M $ 500.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.39M $ 62.39M $ 62.39M Historyczne maksimum: $ 1.5653 $ 1.5653 $ 1.5653 Historyczne minimum: $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 $ 0.0475312510382598 Aktualna cena: $ 0.06239 $ 0.06239 $ 0.06239 Dowiedz się więcej o cenie NFPrompt (NFP)

Tokenomika NFPrompt (NFP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFPrompt (NFP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFP tokenomikę, poznaj cenę tokena NFPna żywo!

Jak kupić NFP Chcesz dodać NFPrompt (NFP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NFP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NFP na MEXC już teraz!

Historia ceny NFPrompt (NFP) Analiza historii ceny NFP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NFP już teraz!

Prognoza ceny NFP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFP? Nasza strona z prognozami cen NFP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NFP już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!