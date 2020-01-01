Tokenomika Neon EVM (NEON) Odkryj kluczowe informacje o Neon EVM (NEON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Neon EVM (NEON) Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Oficjalna strona internetowa: https://neonevm.org/ Biała księga: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Kup NEON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Neon EVM (NEON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Neon EVM (NEON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.33M $ 31.33M $ 31.33M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 130.83M $ 130.83M $ 130.83M Historyczne maksimum: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Historyczne minimum: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Aktualna cena: $ 0.13083 $ 0.13083 $ 0.13083 Dowiedz się więcej o cenie Neon EVM (NEON)

Tokenomika Neon EVM (NEON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Neon EVM (NEON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NEON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NEON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNEON tokenomikę, poznaj cenę tokena NEONna żywo!

