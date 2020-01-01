Tokenomika Mythos (MYTH)

Tokenomika Mythos (MYTH)

Odkryj kluczowe informacje o Mythos (MYTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Mythos (MYTH)

Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies.

Oficjalna strona internetowa:
http://mythos.foundation/
Block Explorer:
https://explorer.mythical.market/dashboard

Tokenomika i analiza cenowa Mythos (MYTH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mythos (MYTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 47.76M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 855.89M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 55.80M
Historyczne maksimum:
$ 0.9286
Historyczne minimum:
$ 0.06888430126705375
Aktualna cena:
$ 0.0558
Tokenomika Mythos (MYTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Mythos (MYTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MYTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYTH.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMYTH tokenomikę, poznaj cenę tokena MYTHna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.