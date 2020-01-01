Tokenomika Mythos (MYTH) Odkryj kluczowe informacje o Mythos (MYTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mythos (MYTH) Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies. Oficjalna strona internetowa: http://mythos.foundation/ Block Explorer: https://explorer.mythical.market/dashboard

Tokenomika i analiza cenowa Mythos (MYTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mythos (MYTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.76M $ 47.76M $ 47.76M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 855.89M $ 855.89M $ 855.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.80M $ 55.80M $ 55.80M Historyczne maksimum: $ 0.9286 $ 0.9286 $ 0.9286 Historyczne minimum: $ 0.06888430126705375 $ 0.06888430126705375 $ 0.06888430126705375 Aktualna cena: $ 0.0558 $ 0.0558 $ 0.0558 Dowiedz się więcej o cenie Mythos (MYTH)

Tokenomika Mythos (MYTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mythos (MYTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMYTH tokenomikę, poznaj cenę tokena MYTHna żywo!

Jak kupić MYTH Chcesz dodać Mythos (MYTH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MYTH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MYTH na MEXC już teraz!

Historia ceny Mythos (MYTH) Analiza historii ceny MYTH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MYTH już teraz!

Prognoza ceny MYTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MYTH? Nasza strona z prognozami cen MYTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MYTH już teraz!

