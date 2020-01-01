Tokenomika Mysterium (MYST)

Odkryj kluczowe informacje o Mysterium (MYST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Mysterium (MYST)

Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux.

Oficjalna strona internetowa:
https://mysterium.network/
Biała księga:
https://mysterium.network/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361

Tokenomika i analiza cenowa Mysterium (MYST)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mysterium (MYST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.78M
Całkowita podaż:
$ 32.43M
Podaż w obiegu:
$ 20.03M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 6.13M
Historyczne maksimum:
$ 0.4769
Historyczne minimum:
$ 0.0195606770677
Aktualna cena:
$ 0.1889
Tokenomika Mysterium (MYST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Mysterium (MYST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MYST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYST.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMYST tokenomikę, poznaj cenę tokena MYSTna żywo!

Jak kupić MYST

Chcesz dodać Mysterium (MYST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MYST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Mysterium (MYST)

Analiza historii ceny MYST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MYST

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MYST? Nasza strona z prognozami cen MYST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.