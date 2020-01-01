Tokenomika MORPHO (MORPHO) Odkryj kluczowe informacje o MORPHO (MORPHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MORPHO (MORPHO) Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Oficjalna strona internetowa: https://morpho.org/ Biała księga: https://docs.morpho.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

Tokenomika i analiza cenowa MORPHO (MORPHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MORPHO (MORPHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 574.95M $ 574.95M $ 574.95M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 338.80M $ 338.80M $ 338.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.70B $ 1.70B $ 1.70B Historyczne maksimum: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Historyczne minimum: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Aktualna cena: $ 1.697 $ 1.697 $ 1.697 Dowiedz się więcej o cenie MORPHO (MORPHO)

Tokenomika MORPHO (MORPHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MORPHO (MORPHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MORPHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MORPHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMORPHO tokenomikę, poznaj cenę tokena MORPHOna żywo!

Historia ceny MORPHO (MORPHO) Analiza historii ceny MORPHO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MORPHO już teraz!

Prognoza ceny MORPHO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MORPHO? Nasza strona z prognozami cen MORPHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MORPHO już teraz!

