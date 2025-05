MORPHO

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

NazwaMORPHO

PozycjaNo.144

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.14%

Podaż w obiegu274,534,336.31823045

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.2745%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.172571665276972,2025-01-17

Najniższa cena0.7098719962197908,2024-11-25

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

