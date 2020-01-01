Tokenomika Moonray (MNRY) Odkryj kluczowe informacje o Moonray (MNRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moonray (MNRY) Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation. Oficjalna strona internetowa: https://www.moonray.studio/ Biała księga: https://docs.google.com/presentation/d/1-6UNqvFW1yKfZKwDMJG92d0-RVHP9gJp/edit?usp=sharing&ouid=101706349485834694094&rtpof=true&sd=true Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06904a21f2dB805487FcBDC3b3Fe9607dAaa5D54

Tokenomika i analiza cenowa Moonray (MNRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonray (MNRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 402.42K $ 402.42K $ 402.42K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 192.09M $ 192.09M $ 192.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Historyczne maksimum: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Historyczne minimum: $ 0.001273905549906459 $ 0.001273905549906459 $ 0.001273905549906459 Aktualna cena: $ 0.002095 $ 0.002095 $ 0.002095 Dowiedz się więcej o cenie Moonray (MNRY)

Tokenomika Moonray (MNRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonray (MNRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMNRY tokenomikę, poznaj cenę tokena MNRYna żywo!

Jak kupić MNRY Chcesz dodać Moonray (MNRY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MNRY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Moonray (MNRY) Analiza historii ceny MNRY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MNRY już teraz!

Prognoza ceny MNRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MNRY? Nasza strona z prognozami cen MNRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MNRY już teraz!

