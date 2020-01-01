Tokenomika Minswap (MIN) Odkryj kluczowe informacje o Minswap (MIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Minswap (MIN) Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA). Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA). Oficjalna strona internetowa: https://minswap.org/ Biała księga: https://docs.minswap.org/whitepaper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/29d222ce763455e3d7a09a665ce554f00ac89d2e99a1a83d267170c64d494e Kup MIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Minswap (MIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Minswap (MIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.00M $ 37.00M $ 37.00M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.56M $ 61.56M $ 61.56M Historyczne maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Historyczne minimum: $ 0.010312705914057163 $ 0.010312705914057163 $ 0.010312705914057163 Aktualna cena: $ 0.02052 $ 0.02052 $ 0.02052 Dowiedz się więcej o cenie Minswap (MIN)

Tokenomika Minswap (MIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Minswap (MIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIN tokenomikę, poznaj cenę tokena MINna żywo!

Historia ceny Minswap (MIN) Analiza historii ceny MIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MIN już teraz!

Prognoza ceny MIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIN? Nasza strona z prognozami cen MIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIN już teraz!

