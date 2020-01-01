Tokenomika MILLI (MILLI) Odkryj kluczowe informacje o MILLI (MILLI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MILLI (MILLI) Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Oficjalna strona internetowa: https://www.milli.dog Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1 Kup MILLI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MILLI (MILLI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MILLI (MILLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Całkowita podaż: $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B Podaż w obiegu: $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Historyczne maksimum: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 Historyczne minimum: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 Aktualna cena: $ 0.0000148 $ 0.0000148 $ 0.0000148 Dowiedz się więcej o cenie MILLI (MILLI)

Tokenomika MILLI (MILLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MILLI (MILLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MILLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MILLI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMILLI tokenomikę, poznaj cenę tokena MILLIna żywo!

