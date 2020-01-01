Tokenomika MilkyWay (MILK) Odkryj kluczowe informacje o MilkyWay (MILK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MilkyWay (MILK) MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. Oficjalna strona internetowa: https://milkyway.zone Biała księga: https://docs.milkyway.zone Block Explorer: https://www.mintscan.io/milkyway Kup MILK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MilkyWay (MILK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MilkyWay (MILK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.09M $ 12.09M $ 12.09M Całkowita podaż: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Podaż w obiegu: $ 303.99M $ 303.99M $ 303.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.74M $ 47.74M $ 47.74M Historyczne maksimum: $ 0.24037 $ 0.24037 $ 0.24037 Historyczne minimum: $ 0.03900218524000416 $ 0.03900218524000416 $ 0.03900218524000416 Aktualna cena: $ 0.03978 $ 0.03978 $ 0.03978 Dowiedz się więcej o cenie MilkyWay (MILK)

Tokenomika MilkyWay (MILK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MilkyWay (MILK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MILK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MILK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMILK tokenomikę, poznaj cenę tokena MILKna żywo!

Jak kupić MILK Chcesz dodać MilkyWay (MILK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MILK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MILK na MEXC już teraz!

Historia ceny MilkyWay (MILK) Analiza historii ceny MILK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MILK już teraz!

Prognoza ceny MILK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MILK? Nasza strona z prognozami cen MILK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MILK już teraz!

