Tokenomika MEMES (MEMES) Odkryj kluczowe informacje o MEMES (MEMES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MEMES (MEMES) $MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula. $MEMES is an index of the Top-10 meme coins on CoinMarketCap, calculated using a unique formula. Oficjalna strona internetowa: https://memes.family/ Biała księga: https://memes.family/whitepaper Block Explorer: https://tonviewer.com/EQACQgOerREZ0dzqmDfyRYSryrNJCQbdNL8pxxgICenLElMM Kup MEMES teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MEMES (MEMES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MEMES (MEMES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 123.00B $ 123.00B $ 123.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.84M $ 7.84M $ 7.84M Historyczne maksimum: $ 0.00477 $ 0.00477 $ 0.00477 Historyczne minimum: $ 0.000035614611662934 $ 0.000035614611662934 $ 0.000035614611662934 Aktualna cena: $ 0.00006371 $ 0.00006371 $ 0.00006371 Dowiedz się więcej o cenie MEMES (MEMES)

Tokenomika MEMES (MEMES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MEMES (MEMES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMES tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMESna żywo!

Jak kupić MEMES Chcesz dodać MEMES (MEMES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEMES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEMES na MEXC już teraz!

Historia ceny MEMES (MEMES) Analiza historii ceny MEMES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEMES już teraz!

Prognoza ceny MEMES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMES? Nasza strona z prognozami cen MEMES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEMES już teraz!

