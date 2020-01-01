Tokenomika Mr. Miggles (MIGGLES) Odkryj kluczowe informacje o Mr. Miggles (MIGGLES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mr. Miggles (MIGGLES) Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Mister Miggles is a meme coin on the Base chain. Oficjalna strona internetowa: https://miggles.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xb1a03eda10342529bbf8eb700a06c60441fef25d Kup MIGGLES teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mr. Miggles (MIGGLES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mr. Miggles (MIGGLES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.28M $ 21.28M $ 21.28M Całkowita podaż: $ 958.77M $ 958.77M $ 958.77M Podaż w obiegu: $ 957.37M $ 957.37M $ 957.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.31M $ 21.31M $ 21.31M Historyczne maksimum: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Historyczne minimum: $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 $ 0.012552230488592142 Aktualna cena: $ 0.02223 $ 0.02223 $ 0.02223 Dowiedz się więcej o cenie Mr. Miggles (MIGGLES)

Tokenomika Mr. Miggles (MIGGLES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mr. Miggles (MIGGLES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIGGLES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIGGLES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIGGLES tokenomikę, poznaj cenę tokena MIGGLESna żywo!

Jak kupić MIGGLES Chcesz dodać Mr. Miggles (MIGGLES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MIGGLES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MIGGLES na MEXC już teraz!

Historia ceny Mr. Miggles (MIGGLES) Analiza historii ceny MIGGLES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MIGGLES już teraz!

Prognoza ceny MIGGLES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIGGLES? Nasza strona z prognozami cen MIGGLES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIGGLES już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!