Informacje o xExchange (MEX) xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy. xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy. Oficjalna strona internetowa: https://xexchange.com/ Biała księga: https://xexchange.com/x-exchange-economics.pdf Block Explorer: https://explorer.multiversx.com/tokens/MEX-455c57 Kup MEX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa xExchange (MEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xExchange (MEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 4.03T $ 4.03T $ 4.03T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Historyczne maksimum: $ 0.000052 $ 0.000052 $ 0.000052 Historyczne minimum: $ 0.000001128599633696 $ 0.000001128599633696 $ 0.000001128599633696 Aktualna cena: $ 0.000001207 $ 0.000001207 $ 0.000001207

Tokenomika xExchange (MEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki xExchange (MEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny xExchange (MEX) Analiza historii ceny MEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEX? Nasza strona z prognozami cen MEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

