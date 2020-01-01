Tokenomika MetaVPad (METAV) Odkryj kluczowe informacje o MetaVPad (METAV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MetaVPad (METAV) MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be "building the metaverse, one block at a time." MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games. Oficjalna strona internetowa: https://metavpad.com Block Explorer: https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402

Tokenomika i analiza cenowa MetaVPad (METAV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MetaVPad (METAV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 220.00M $ 220.00M $ 220.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Historyczne maksimum: $ 0.279 $ 0.279 $ 0.279 Historyczne minimum: $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 $ 0.000995251574841823 Aktualna cena: $ 0.00123 $ 0.00123 $ 0.00123 Dowiedz się więcej o cenie MetaVPad (METAV)

Tokenomika MetaVPad (METAV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MetaVPad (METAV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów METAV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów METAV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMETAV tokenomikę, poznaj cenę tokena METAVna żywo!

Jak kupić METAV Chcesz dodać MetaVPad (METAV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu METAV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować METAV na MEXC już teraz!

Historia ceny MetaVPad (METAV) Analiza historii ceny METAV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny METAV już teraz!

Prognoza ceny METAV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać METAV? Nasza strona z prognozami cen METAV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena METAV już teraz!

