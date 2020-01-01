Tokenomika Flamengo Fan Token (MENGO) Odkryj kluczowe informacje o Flamengo Fan Token (MENGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Flamengo Fan Token (MENGO) Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Oficjalna strona internetowa: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Kup MENGO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Flamengo Fan Token (MENGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Flamengo Fan Token (MENGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Całkowita podaż: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Podaż w obiegu: $ 13.16M $ 13.16M $ 13.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Historyczne maksimum: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.12614 $ 0.12614 $ 0.12614 Dowiedz się więcej o cenie Flamengo Fan Token (MENGO)

Tokenomika Flamengo Fan Token (MENGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Flamengo Fan Token (MENGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MENGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MENGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMENGO tokenomikę, poznaj cenę tokena MENGOna żywo!

Jak kupić MENGO Chcesz dodać Flamengo Fan Token (MENGO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MENGO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MENGO na MEXC już teraz!

Historia ceny Flamengo Fan Token (MENGO) Analiza historii ceny MENGO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MENGO już teraz!

Prognoza ceny MENGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MENGO? Nasza strona z prognozami cen MENGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MENGO już teraz!

