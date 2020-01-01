Tokenomika Unmarshal (MARSH) Odkryj kluczowe informacje o Unmarshal (MARSH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Unmarshal (MARSH) Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy. Oficjalna strona internetowa: https://unmarshal.io/ Biała księga: https://docs.unmarshal.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5a666c7d92E5fA7Edcb6390E4efD6d0CDd69cF37 Kup MARSH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Unmarshal (MARSH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unmarshal (MARSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 705.05K $ 705.05K $ 705.05K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 64.64M $ 64.64M $ 64.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Historyczne maksimum: $ 2.266 $ 2.266 $ 2.266 Historyczne minimum: $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 $ 0.007779684635461528 Aktualna cena: $ 0.010907 $ 0.010907 $ 0.010907 Dowiedz się więcej o cenie Unmarshal (MARSH)

Tokenomika Unmarshal (MARSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unmarshal (MARSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MARSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARSH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMARSH tokenomikę, poznaj cenę tokena MARSHna żywo!

Jak kupić MARSH Chcesz dodać Unmarshal (MARSH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MARSH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MARSH na MEXC już teraz!

Historia ceny Unmarshal (MARSH) Analiza historii ceny MARSH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MARSH już teraz!

Prognoza ceny MARSH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARSH? Nasza strona z prognozami cen MARSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MARSH już teraz!

