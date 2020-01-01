Tokenomika Unmarshal (MARSH)
Informacje o Unmarshal (MARSH)
Unmarshal is a Chain-Agnostic blockchain protocol consisting of a network of blockchain indexes to curate customizable data for DeFi applications. Synergistically built with the support of Binance Smart Chain, Polkadot Network and Solana, Unmarshal intends to revitalize data collection, distribution, and interpretation to propel the DeFi economy.
Tokenomika i analiza cenowa Unmarshal (MARSH)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unmarshal (MARSH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Unmarshal (MARSH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Unmarshal (MARSH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MARSH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MARSH.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMARSH tokenomikę, poznaj cenę tokena MARSHna żywo!
Jak kupić MARSH
Chcesz dodać Unmarshal (MARSH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MARSH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Unmarshal (MARSH)
Analiza historii ceny MARSH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny MARSH
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MARSH? Nasza strona z prognozami cen MARSH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup Unmarshal (MARSH)
Kwota
1 MARSH = 0.010907 USD