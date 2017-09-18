Tokenomika Decentraland (MANA)
Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
Tokenomika i analiza cenowa Decentraland (MANA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decentraland (MANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Decentraland (MANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Decentraland (MANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MANA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMANA tokenomikę, poznaj cenę tokena MANAna żywo!
Historia ceny Decentraland (MANA)
Analiza historii ceny MANA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny MANA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MANA? Nasza strona z prognozami cen MANA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
