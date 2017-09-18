Tokenomika Decentraland (MANA) Odkryj kluczowe informacje o Decentraland (MANA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Decentraland (MANA) Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games. Oficjalna strona internetowa: https://decentraland.org/ Biała księga: https://decentraland.org/whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/7dgHoN8wBZCc5wbnQ2C47TDnBMAxG4Q5L3KjP67z8kNi Kup MANA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Decentraland (MANA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decentraland (MANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 563.15M $ 563.15M $ 563.15M Całkowita podaż: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B Podaż w obiegu: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 627.03M $ 627.03M $ 627.03M Historyczne maksimum: $ 5.89723 $ 5.89723 $ 5.89723 Historyczne minimum: $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 $ 0.007883059792220592 Aktualna cena: $ 0.2859 $ 0.2859 $ 0.2859 Dowiedz się więcej o cenie Decentraland (MANA)

Tokenomika Decentraland (MANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decentraland (MANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MANA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMANA tokenomikę, poznaj cenę tokena MANAna żywo!

Jak kupić MANA Chcesz dodać Decentraland (MANA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MANA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MANA na MEXC już teraz!

Historia ceny Decentraland (MANA) Analiza historii ceny MANA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MANA już teraz!

Prognoza ceny MANA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MANA? Nasza strona z prognozami cen MANA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MANA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!