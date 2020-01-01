Tokenomika Mind-AI (MA) Odkryj kluczowe informacje o Mind-AI (MA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mind-AI (MA) The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Oficjalna strona internetowa: https://www.mind-ai.io/ Biała księga: https://docs.mind-ai.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Kup MA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mind-AI (MA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mind-AI (MA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 176.20K $ 176.20K $ 176.20K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 349.18M $ 349.18M $ 349.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 252.30K $ 252.30K $ 252.30K Historyczne maksimum: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Historyczne minimum: $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 $ 0.000416802410586225 Aktualna cena: $ 0.0005046 $ 0.0005046 $ 0.0005046 Dowiedz się więcej o cenie Mind-AI (MA)

Tokenomika Mind-AI (MA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mind-AI (MA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMA tokenomikę, poznaj cenę tokena MAna żywo!

Jak kupić MA Chcesz dodać Mind-AI (MA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MA na MEXC już teraz!

Historia ceny Mind-AI (MA) Analiza historii ceny MA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MA już teraz!

Prognoza ceny MA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MA? Nasza strona z prognozami cen MA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MA już teraz!

