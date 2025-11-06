GiełdaDEX+
Aktualna cena Everlyn AI to 0.1025 USD. Śledź aktualizacje cen LYN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LYN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LYN

Informacje o cenie LYN

Czym jest LYN

Oficjalna strona internetowa LYN

Tokenomika LYN

Prognoza cen LYN

Historia LYN

Przewodnik zakupowy LYN

Przelicznik LYN-fiat

LYN na spot

USDT-M Futures LYN

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Everlyn AI

Cena Everlyn AI(LYN)

$0.1025
-4.65%1D
Everlyn AI (LYN) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Everlyn AI (LYN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-2.76%

-4.65%

-6.31%

-6.31%

Aktualna cena Everlyn AI (LYN) wynosi $ 0.1025. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LYN wahał się między $ 0.1009 a $ 0.1086, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LYN w historii to $ 1.0104430541406704, a najniższy to $ 0.09658291416276109.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LYN zmieniły się o -2.76% w ciągu ostatniej godziny, o -4.65% w ciągu 24 godzin i o -6.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Everlyn AI (LYN)

No.670

25.56%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Everlyn AI wynosi $ 26.20M, przy $ 132.55K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LYN w obiegu wynosi 255.64M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.50M.

Historia ceny Everlyn AI (LYN) – USD

Śledź zmiany ceny Everlyn AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.004999-4.65%
30 Dni$ -0.1884-64.77%
60 dni$ +0.0025+2.50%
90 dni$ +0.0025+2.50%
Dzisiejsza zmiana ceny Everlyn AI

DziśLYN odnotował zmianę $ -0.004999 (-4.65%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Everlyn AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1884 (-64.77%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Everlyn AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LYN o $ +0.0025(+2.50%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Everlyn AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0025 (+2.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Everlyn AI (LYN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Everlyn AI.

Co to jest Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Everlyn AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LYN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Everlyn AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Everlyn AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Everlyn AI (w USD)

Jaka będzie wartość Everlyn AI (LYN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Everlyn AI (LYN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Everlyn AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Everlyn AI!

Tokenomika Everlyn AI (LYN)

Zrozumienie tokenomiki Everlyn AI (LYN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LYNjuż teraz!

Jak kupić Everlyn AI (LYN)

Szukasz jak kupić Everlyn AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Everlyn AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Everlyn AI

Aby lepiej zrozumieć Everlyn AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Everlyn AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Everlyn AI

Jaka jest dziś wartość Everlyn AI (LYN)?
Aktualna cena LYN w USD wynosi 0.1025USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LYN do USD?
Aktualna cena LYN w USD wynosi $ 0.1025. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Everlyn AI?
Kapitalizacja rynkowa dla LYN wynosi $ 26.20M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LYN w obiegu?
W obiegu LYN znajduje się 255.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LYN?
LYN osiąga ATH w wysokości 1.0104430541406704 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LYN?
LYN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.09658291416276109 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LYN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LYN wynosi $ 132.55K USD.
Czy w tym roku LYN pójdzie wyżej?
LYN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LYN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Everlyn AI (LYN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

