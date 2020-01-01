Tokenomika BLOCKLORDS (LRDS) Odkryj kluczowe informacje o BLOCKLORDS (LRDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BLOCKLORDS (LRDS) BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero. BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero. Oficjalna strona internetowa: https://lordchain.blocklords.com/ Biała księga: https://wiki.blocklords.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85 Kup LRDS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BLOCKLORDS (LRDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BLOCKLORDS (LRDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.48M $ 11.48M $ 11.48M Historyczne maksimum: $ 2.4843 $ 2.4843 $ 2.4843 Historyczne minimum: $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 Aktualna cena: $ 0.1148 $ 0.1148 $ 0.1148 Dowiedz się więcej o cenie BLOCKLORDS (LRDS)

Tokenomika BLOCKLORDS (LRDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BLOCKLORDS (LRDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LRDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LRDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLRDS tokenomikę, poznaj cenę tokena LRDSna żywo!

Jak kupić LRDS Chcesz dodać BLOCKLORDS (LRDS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LRDS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LRDS na MEXC już teraz!

Historia ceny BLOCKLORDS (LRDS) Analiza historii ceny LRDS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LRDS już teraz!

Prognoza ceny LRDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LRDS? Nasza strona z prognozami cen LRDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LRDS już teraz!

