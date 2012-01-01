Tokenomika Houdini Swap (LOCK) Odkryj kluczowe informacje o Houdini Swap (LOCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Houdini Swap (LOCK) Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Oficjalna strona internetowa: https://houdiniswap.com/ Biała księga: https://docs.houdiniswap.com/houdini-swap/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Kup LOCK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Houdini Swap (LOCK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Houdini Swap (LOCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.71M $ 14.71M $ 14.71M Całkowita podaż: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M Podaż w obiegu: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Historyczne maksimum: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Historyczne minimum: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Aktualna cena: $ 0.162 $ 0.162 $ 0.162 Dowiedz się więcej o cenie Houdini Swap (LOCK)

Tokenomika Houdini Swap (LOCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Houdini Swap (LOCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOCK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOCK tokenomikę, poznaj cenę tokena LOCKna żywo!

