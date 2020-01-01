Tokenomika SecondLive (LIVE) Odkryj kluczowe informacje o SecondLive (LIVE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SecondLive (LIVE) SecondLive is the world's first AI-powered, self-evolving world modeling platform, combining AI agents, AIGC toolkits, and a dual-token economy to empower users, brands, and developers to create immersive spaces, avatars, and interactive scenarios across multiple chains (Ethereum, BNB, Arbitrum, Polygon, TON). With core tools like Gobetti (wearable NFT editor), Calzone (text-to-3D generator), and intelligent AI agents, anyone can build and evolve dynamic digital worlds. Oficjalna strona internetowa: https://secondlive.world/ Biała księga: https://docs.secondlive.world/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xdc9df5B6Fb6A13Ae1c9Ff8B749cd5C95Fbb060e1

Tokenomika i analiza cenowa SecondLive (LIVE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SecondLive (LIVE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.43M $ 15.43M $ 15.43M Historyczne maksimum: $ 0.1951 $ 0.1951 $ 0.1951 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.01543 $ 0.01543 $ 0.01543

Tokenomika SecondLive (LIVE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SecondLive (LIVE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIVE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIVE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIVE tokenomikę, poznaj cenę tokena LIVEna żywo!

Historia ceny SecondLive (LIVE) Analiza historii ceny LIVE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LIVE już teraz!

Prognoza ceny LIVE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIVE? Nasza strona z prognozami cen LIVE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIVE już teraz!

