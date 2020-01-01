Tokenomika Lithosphere (LITHO) Odkryj kluczowe informacje o Lithosphere (LITHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lithosphere (LITHO) Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Oficjalna strona internetowa: https://lithosphere.network Biała księga: https://lithosphere.network/papers Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Kup LITHO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lithosphere (LITHO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lithosphere (LITHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 62.32M $ 62.32M $ 62.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 116.90K $ 116.90K $ 116.90K Historyczne maksimum: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Historyczne minimum: $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 Aktualna cena: $ 0.0001169 $ 0.0001169 $ 0.0001169 Dowiedz się więcej o cenie Lithosphere (LITHO)

Tokenomika Lithosphere (LITHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lithosphere (LITHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LITHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LITHO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLITHO tokenomikę, poznaj cenę tokena LITHOna żywo!

Historia ceny Lithosphere (LITHO) Analiza historii ceny LITHO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LITHO już teraz!

Prognoza ceny LITHO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LITHO? Nasza strona z prognozami cen LITHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LITHO już teraz!

