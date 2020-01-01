Tokenomika Lithosphere (LITHO)

Tokenomika Lithosphere (LITHO)

Odkryj kluczowe informacje o Lithosphere (LITHO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Lithosphere (LITHO)

Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI.

Oficjalna strona internetowa:
https://lithosphere.network
Biała księga:
https://lithosphere.network/papers
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211

Tokenomika i analiza cenowa Lithosphere (LITHO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lithosphere (LITHO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 7.28K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 62.32M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 116.90K
Historyczne maksimum:
$ 0.4
Historyczne minimum:
$ 0.000010367632363446
Aktualna cena:
$ 0.0001169
Tokenomika Lithosphere (LITHO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Lithosphere (LITHO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LITHO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LITHO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLITHO tokenomikę, poznaj cenę tokena LITHOna żywo!

Jak kupić LITHO

Chcesz dodać Lithosphere (LITHO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LITHO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Lithosphere (LITHO)

Analiza historii ceny LITHO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny LITHO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LITHO? Nasza strona z prognozami cen LITHO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.