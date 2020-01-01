Tokenomika Lista DAO (LISTA) Odkryj kluczowe informacje o Lista DAO (LISTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lista DAO (LISTA) Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Oficjalna strona internetowa: https://lista.org/ Biała księga: https://docs.bsc.lista.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Kup LISTA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lista DAO (LISTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lista DAO (LISTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 72.06M $ 72.06M $ 72.06M Całkowita podaż: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Podaż w obiegu: $ 246.11M $ 246.11M $ 246.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 234.25M $ 234.25M $ 234.25M Historyczne maksimum: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Historyczne minimum: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Aktualna cena: $ 0.29281 $ 0.29281 $ 0.29281 Dowiedz się więcej o cenie Lista DAO (LISTA)

Tokenomika Lista DAO (LISTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lista DAO (LISTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LISTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LISTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLISTA tokenomikę, poznaj cenę tokena LISTAna żywo!

Jak kupić LISTA Chcesz dodać Lista DAO (LISTA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LISTA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LISTA na MEXC już teraz!

Historia ceny Lista DAO (LISTA) Analiza historii ceny LISTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LISTA już teraz!

Prognoza ceny LISTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LISTA? Nasza strona z prognozami cen LISTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LISTA już teraz!

