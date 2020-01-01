Tokenomika Libertum (LBM) Odkryj kluczowe informacje o Libertum (LBM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Libertum (LBM) Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Oficjalna strona internetowa: https://www.libertum.io/ Biała księga: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Block Explorer: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b Kup LBM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Libertum (LBM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Libertum (LBM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Historyczne maksimum: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 Historyczne minimum: $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 Aktualna cena: $ 0.01259 $ 0.01259 $ 0.01259 Dowiedz się więcej o cenie Libertum (LBM)

Tokenomika Libertum (LBM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Libertum (LBM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LBM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LBM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLBM tokenomikę, poznaj cenę tokena LBMna żywo!

Jak kupić LBM Chcesz dodać Libertum (LBM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LBM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LBM na MEXC już teraz!

Historia ceny Libertum (LBM) Analiza historii ceny LBM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LBM już teraz!

Prognoza ceny LBM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LBM? Nasza strona z prognozami cen LBM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LBM już teraz!

