Odkryj kluczowe informacje o Libertum (LBM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Libertum (LBM)

Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.libertum.io/
Biała księga:
https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b

Tokenomika i analiza cenowa Libertum (LBM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Libertum (LBM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 200.00M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.52M
Historyczne maksimum:
$ 0.14798
Historyczne minimum:
$ 0.009667398419279364
Aktualna cena:
$ 0.01259
Tokenomika Libertum (LBM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Libertum (LBM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LBM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LBM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLBM tokenomikę, poznaj cenę tokena LBMna żywo!

