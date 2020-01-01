Tokenomika FC Barcelona FT (BAR) Odkryj kluczowe informacje o FC Barcelona FT (BAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FC Barcelona FT (BAR) FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Oficjalna strona internetowa: https://chiliz.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Kup BAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FC Barcelona FT (BAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FC Barcelona FT (BAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Całkowita podaż: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Podaż w obiegu: $ 14.76M $ 14.76M $ 14.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.68M $ 40.68M $ 40.68M Historyczne maksimum: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Historyczne minimum: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Aktualna cena: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 Dowiedz się więcej o cenie FC Barcelona FT (BAR)

Tokenomika FC Barcelona FT (BAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FC Barcelona FT (BAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBAR tokenomikę, poznaj cenę tokena BARna żywo!

Jak kupić BAR Chcesz dodać FC Barcelona FT (BAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BAR na MEXC już teraz!

Historia ceny FC Barcelona FT (BAR) Analiza historii ceny BAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BAR już teraz!

Prognoza ceny BAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAR? Nasza strona z prognozami cen BAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BAR już teraz!

