Tokenomika Keep3rV1 (KP3R) Odkryj kluczowe informacje o Keep3rV1 (KP3R), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Keep3rV1 (KP3R) Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Oficjalna strona internetowa: https://keep3r.network/ Biała księga: https://docs.keep3r.network/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq Kup KP3R teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Keep3rV1 (KP3R) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Keep3rV1 (KP3R), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Całkowita podaż: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Podaż w obiegu: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Historyczne maksimum: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Historyczne minimum: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Aktualna cena: $ 4.427 $ 4.427 $ 4.427 Dowiedz się więcej o cenie Keep3rV1 (KP3R)

Tokenomika Keep3rV1 (KP3R): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Keep3rV1 (KP3R) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KP3R, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KP3R. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKP3R tokenomikę, poznaj cenę tokena KP3Rna żywo!

Jak kupić KP3R Chcesz dodać Keep3rV1 (KP3R) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KP3R, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KP3R na MEXC już teraz!

Historia ceny Keep3rV1 (KP3R) Analiza historii ceny KP3R pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KP3R już teraz!

Prognoza ceny KP3R Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KP3R? Nasza strona z prognozami cen KP3R łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KP3R już teraz!

