KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

NazwaKP3R

PozycjaNo.1545

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)54.18%

Podaż w obiegu425,178

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż425,178

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2056.096236418172,2021-11-13

Najniższa cena5.319300736605277,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

