Informacje o Kamino (KMNO) Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite. Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite. Oficjalna strona internetowa: https://kamino.com/ Biała księga: https://docs.kamino.finance/kamino-lend-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/KMNo3nJsBXfcpJTVhZcXLW7RmTwTt4GVFE7suUBo9sS Kup KMNO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kamino (KMNO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kamino (KMNO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 190.34M $ 190.34M $ 190.34M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.86B $ 2.86B $ 2.86B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 666.10M $ 666.10M $ 666.10M Historyczne maksimum: $ 0.24913 $ 0.24913 $ 0.24913 Historyczne minimum: $ 0.019443669036248168 $ 0.019443669036248168 $ 0.019443669036248168 Aktualna cena: $ 0.06661 $ 0.06661 $ 0.06661 Dowiedz się więcej o cenie Kamino (KMNO)

Tokenomika Kamino (KMNO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kamino (KMNO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KMNO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KMNO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKMNO tokenomikę, poznaj cenę tokena KMNOna żywo!

Jak kupić KMNO Chcesz dodać Kamino (KMNO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KMNO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KMNO na MEXC już teraz!

Historia ceny Kamino (KMNO) Analiza historii ceny KMNO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KMNO już teraz!

Prognoza ceny KMNO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KMNO? Nasza strona z prognozami cen KMNO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KMNO już teraz!

