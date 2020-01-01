Tokenomika Kiba Inu (KIBA) Odkryj kluczowe informacje o Kiba Inu (KIBA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kiba Inu (KIBA) Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. Oficjalna strona internetowa: https://kibainu.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c Kup KIBA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kiba Inu (KIBA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kiba Inu (KIBA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 826.91B $ 826.91B $ 826.91B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 795.30K $ 795.30K $ 795.30K Historyczne maksimum: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 Historyczne minimum: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 Aktualna cena: $ 0.0000007953 $ 0.0000007953 $ 0.0000007953 Dowiedz się więcej o cenie Kiba Inu (KIBA)

Tokenomika Kiba Inu (KIBA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kiba Inu (KIBA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIBA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIBA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIBA tokenomikę, poznaj cenę tokena KIBAna żywo!

Jak kupić KIBA Chcesz dodać Kiba Inu (KIBA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KIBA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KIBA na MEXC już teraz!

Historia ceny Kiba Inu (KIBA) Analiza historii ceny KIBA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KIBA już teraz!

Prognoza ceny KIBA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIBA? Nasza strona z prognozami cen KIBA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIBA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!