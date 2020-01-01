Tokenomika Kiba Inu (KIBA)

Odkryj kluczowe informacje o Kiba Inu (KIBA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Kiba Inu (KIBA)

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

Oficjalna strona internetowa:
https://kibainu.org
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c

Tokenomika i analiza cenowa Kiba Inu (KIBA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kiba Inu (KIBA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 826.91B
$ 826.91B$ 826.91B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 795.30K
$ 795.30K$ 795.30K
Historyczne maksimum:
$ 0.0000819
$ 0.0000819$ 0.0000819
Historyczne minimum:
$ 0.000000138837383056
$ 0.000000138837383056$ 0.000000138837383056
Aktualna cena:
$ 0.0000007953
$ 0.0000007953$ 0.0000007953

Tokenomika Kiba Inu (KIBA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Kiba Inu (KIBA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów KIBA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIBA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszKIBA tokenomikę, poznaj cenę tokena KIBAna żywo!

Jak kupić KIBA

Chcesz dodać Kiba Inu (KIBA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KIBA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Kiba Inu (KIBA)

Analiza historii ceny KIBA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny KIBA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIBA? Nasza strona z prognozami cen KIBA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.