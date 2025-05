KIBA

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

NazwaKIBA

PozycjaNo.4196

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1,000,000,000,000

Całkowita podaż826,909,234,639

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.00009215731205006,2021-11-29

Najniższa cena0.000000138837383056,2022-03-04

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

