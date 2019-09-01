Tokenomika Kaia (KAIA) Odkryj kluczowe informacje o Kaia (KAIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kaia (KAIA) Kakao's global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Oficjalna strona internetowa: https://www.kaia.io/ Biała księga: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Block Explorer: https://www.kaiascan.io/ Kup KAIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kaia (KAIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kaia (KAIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 957.62M $ 957.62M $ 957.62M Całkowita podaż: $ 6.13B $ 6.13B $ 6.13B Podaż w obiegu: $ 6.13B $ 6.13B $ 6.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 957.62M $ 957.62M $ 957.62M Historyczne maksimum: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Historyczne minimum: $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 $ 0.09078462555226548 Aktualna cena: $ 0.15629 $ 0.15629 $ 0.15629 Dowiedz się więcej o cenie Kaia (KAIA)

Tokenomika Kaia (KAIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kaia (KAIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KAIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KAIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKAIA tokenomikę, poznaj cenę tokena KAIAna żywo!

Jak kupić KAIA Chcesz dodać Kaia (KAIA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KAIA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KAIA na MEXC już teraz!

Historia ceny Kaia (KAIA) Analiza historii ceny KAIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KAIA już teraz!

Prognoza ceny KAIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KAIA? Nasza strona z prognozami cen KAIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KAIA już teraz!

