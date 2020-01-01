Tokenomika iUP (IUP) Odkryj kluczowe informacje o iUP (IUP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o iUP (IUP) IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. Oficjalna strona internetowa: https://www.iuppiter.io Biała księga: https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Block Explorer: https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8 Kup IUP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa iUP (IUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla iUP (IUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Historyczne maksimum: $ 0.3384 $ 0.3384 $ 0.3384 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.001701 $ 0.001701 $ 0.001701 Dowiedz się więcej o cenie iUP (IUP)

Tokenomika iUP (IUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki iUP (IUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIUP tokenomikę, poznaj cenę tokena IUPna żywo!

Jak kupić IUP Chcesz dodać iUP (IUP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IUP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IUP na MEXC już teraz!

Historia ceny iUP (IUP) Analiza historii ceny IUP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IUP już teraz!

Prognoza ceny IUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IUP? Nasza strona z prognozami cen IUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IUP już teraz!

