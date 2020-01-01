Tokenomika Ispolink Token (ISP) Odkryj kluczowe informacje o Ispolink Token (ISP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ispolink Token (ISP) Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Oficjalna strona internetowa: https://ispolink.com/ Biała księga: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Kup ISP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ispolink Token (ISP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ispolink Token (ISP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Historyczne maksimum: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Historyczne minimum: $ 0.000252067494849712 $ 0.000252067494849712 $ 0.000252067494849712 Aktualna cena: $ 0.0002783 $ 0.0002783 $ 0.0002783 Dowiedz się więcej o cenie Ispolink Token (ISP)

Tokenomika Ispolink Token (ISP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ispolink Token (ISP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ISP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ISP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszISP tokenomikę, poznaj cenę tokena ISPna żywo!

Jak kupić ISP Chcesz dodać Ispolink Token (ISP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ISP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ISP na MEXC już teraz!

Historia ceny Ispolink Token (ISP) Analiza historii ceny ISP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ISP już teraz!

Prognoza ceny ISP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ISP? Nasza strona z prognozami cen ISP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ISP już teraz!

