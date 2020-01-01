Tokenomika Nifty Island (ISLAND) Odkryj kluczowe informacje o Nifty Island (ISLAND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Nifty Island (ISLAND) Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Oficjalna strona internetowa: https://www.niftyisland.com Biała księga: https://guide.niftyisland.com Block Explorer: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Kup ISLAND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Nifty Island (ISLAND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nifty Island (ISLAND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Całkowita podaż: $ 935.43M $ 935.43M $ 935.43M Podaż w obiegu: $ 150.43M $ 150.43M $ 150.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.36M $ 11.36M $ 11.36M Historyczne maksimum: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 Historyczne minimum: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Aktualna cena: $ 0.011361 $ 0.011361 $ 0.011361 Dowiedz się więcej o cenie Nifty Island (ISLAND)

Tokenomika Nifty Island (ISLAND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nifty Island (ISLAND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ISLAND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ISLAND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszISLAND tokenomikę, poznaj cenę tokena ISLANDna żywo!

